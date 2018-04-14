Третий и четвертый президенты Армении поздравили Юрия Оганесяна по случаю 85-летнего юбилея
14 апреля 2018 - 15:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Третий и четвертый президенты Армении Серж Саргсян и Армен Саркисян поздравили академика Российской Академии Наук, иностранного члена Национальной Академии Наук Республики Армения Юрия Оганесяна по случаю 85-летнего юбилея.
«Вы внесли большой вклад в развитие науки, в частности, ядерной физики. Ваша плодотворная научная, организаторская и педагогическая деятельность получила высокую оценку как со стороны специалистов, так и государственных инстанций. Многочисленные государственные награды, а также самые различные научные премии являются красноречивыми свидетельствами ваших заслуг и признания», – сказано в поздравительном послании Сержа Саргсяна.
«Неоценим Ваш вклад в сферу развития экспериментальной ядерной физики. При Вашем непосредственном участии был открыт ряд элементов периодической таблицы Менделеева, и Ваше имя нашло свое вечное место в таблице Менделеева, в ряде известных для нас последних элементов. Ваши научные заслуги достойны преклонения и наполняют сердца армян гордостью. Вновь поздравляю Вас по случаю значимого юбилея, желаю удачи, сил и энергии для продолжения вашей деятельности», – сказано в поздравительном послании Армена Саркисяна.
В 2006 году ученые из Ливерморской лаборатории им. Лоуренса (Калифорния) и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) заявили, что открыли новый химический элемент с порядковым номером 118. Они предложили название oganesson в честь признанного ученого, профессора Юрия Оганесяна. Таким образом, отмечается его новаторский вклад в исследования. Его многочисленные достижения включают в себя открытие сверхтяжелых элементов и значительные достижения в области ядерной физики сверхтяжелых ядер. Юрий Оганесян родился в 1933 году в Ростове-на-Дону. Член-корреспондент АН СССР c 1990 года — Отделение ядерной физики (ядерная физика). Академик РАН с 2003 г. — Отделение физических наук РАН. Председатель Научного совета РАН по прикладной ядерной физике. Профессор Университета Парижа и Конан Университета (Япония). Избран иностранным членом Сербской академии наук и искусств (1995 г.), иностранным членом Национальной Академии наук Армении. Почетный доктор Франкфуртского университета им. Гете (Германия, 2002 г.), почетный доктор Университета Мессина (Италия, 2002 г.).
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