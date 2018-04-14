Члены инициативы «Мой шаг» во главе с Пашиняном покинули здание Общественного Радио РА (Обновляется) (видео)
14 апреля 2018 - 15:48 AMT
PanARMENIAN.Net - 14 апреля в 15:30 по местному времени члены инициативы «Мой шаг» партии «Гражданский договор», начавшие с 13 апреля круглосуточные акции протеста в центре Еревана против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, ворвались в здание Общественного Радио Армении. Об этом сообщает корреспондент PanARMENIAN.Net с места событий.
16:30 Участники инициативы «Мой шаг» продолжили свой марш по Саят-Нова, скорее всего они возвращаются к Площади Франции.
16:24 После своей речи Пашинян с соратниками покинул здание Общественного Радио, принеся извенения сотрудникам «за причененные неудобства». Перед зданием собралась толпа.
16:20 Пашинян начал свое обращение к народу, с ним в одной студии находятся представители СМИ. Выйти в прямой эфир так и не удалось.
«Телекомпании Армении, в том числе Общественное телевидение, не обеспечивают должного информационного сопровождения проводимых акций, обеспечивают информационную блокаду народа, обслуживая интересы правящей силы и власти, что подобает лишь тоталитарным странам»,- заявил Пашинян. Он призвал народ Армении сделать свой шаг и присоединиться в 18:30 к акции протеста против премьерства Саргсяна.
15:45 Пашинян попросил представителей СМИ покинуть комнату, где он расположился, чтобы приготовить свое обращение к народу, так как электричество в здании выключили, и возможности выйти в прямой эфир нет.
15:20 Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян потребовал выхода в прямой эфир, чтобы обратиться к гражданам РА.
«Мы выражаем наш политический и гражданский протест против информационной блокады инициативы «Мой шаг», - заявил Пашинян.
Он провел переговоры с сотрудником службы безопасности Общественного Радио, который предложил членам акции покинуть здание, и заявил, что они не покинут здание, пока не добьются своей цели.
До этого члены акции протеста собрались на Площади Франции, которую перекрыли еще 13 апреля, и оттуда маршем прошлись по улице Саят-Нова до перекрестка улицы Алека Манукяна.
13 апреля в 13:00 по местному времени члены инициативы «Мой шаг» партии «Гражданский договор» начали марш от Ереванского северного автовокзала до площади Свободы в центре столицы, где в 18:30 начался митинг против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Митинги будут длиться 3 до 17 апреля круглосуточно.
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