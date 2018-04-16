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Азарян завоевал серебро ЧЕ в синхронных прыжках на батуте

Азарян завоевал серебро ЧЕ в синхронных прыжках на батуте
16 апреля 2018 - 12:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский спортсмен армянского происхождения Сергей Азарян занял второе место в синхронных прыжках на батуте на чемпионате Европы в Баку.

Победу одержали белорусы Олег Рябцев и Владислав Гончаров. Среди женщин золотые медали завоевали белоруски Мария Макаринская и Анна Гончарова, пишет Championat.com.

15 апреля в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония закрытия XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

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Championat.com: Азарян и Мельник — серебряные призёры ЧЕ в синхронных прыжках на батуте
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