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Опрос: 86% россиян не хотят участвовать в каких-либо акциях протеста

Опрос: 86% россиян не хотят участвовать в каких-либо акциях протеста
16 апреля 2018 - 12:39 AMT

PanARMENIAN.Net - 86% не желает участвовать в любых протестных акциях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом «Левада-центр».

На митинги готовы выйти лишь 8% респодентов, отмечается в исследовании, пишет агентство РБК.

Исследование показало, что 75% респондентов считают маловероятными протесты россиян в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% — что они вполне возможны.

Еще более прохладно респонденты относятся к протестным акциям с политическими требованиями. 80% респондентов считают их маловероятными (всего 12% — вполне возможными), 88% отказались бы в них участвовать (против 6% готовых принять в них участие).

88% респондентов в последние два-три месяца не замечали в своем городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.

Как отмечают социологи «Левада-центра», в 2017 году протестные настроения были сильнее. На фоне всероссийских митингов, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального в июне 2017 года, 28 процентов респондентов называли протестные акции против падения уровня жизни вполне возможными, а 15 процентов были готовы участвовать в них. Для политических акций в июне 2017 года эти показатели составляли 23 и 12 процентов соответственно.

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RBC.ru: Почти 90% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протеста
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