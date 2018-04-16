Протесты в Ереване: Ситуация на 13:00
16 апреля 2018 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
Еще накануне лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал людей с 08:15 утра 16 апреля перекрыть мосты, ведущие к центру города, оставить машины на дорогах и присоединиться к протестующим на проспекте Баграмяна у здания парламента, где 16 апреля будут представлены кандидаты на пост премьер-министра Армении.
Акция началась в 08:00 по местному времени, когда Пашинян со сторонниками лег перед одним из автобусов, перекрыв въезд на проспект Баграмяна и призвав соратников последовать его примеру. Он попросил прощения у всех, кому доставляют неудобство их действия. К Пашиняну присоединились десятки людей, а также водители общественного транспорта. Позже полиция перекрыла участок Баграмяна, ведущий к зданию парламента.
В то же время студенты начали перекрывать улицы Гераци и Абовяна, а такжеи участок близ станции метрополитена «Еритасардакан», недалеко от которой расположены несколько вузов, в частности Медицинский университет и колледж, Политехнический университет и другие. После у перекрестка Гераци-Корюн произошли столкновения между стоящими в пробке на Гераци пассажирами одного из автомобилей и участниками акции. Пассажиры автомобиля набросились на демонстрантов, а водитель попытался наехать на них, пробив оцепление. Полиция никак не вмешалась.
Пашинян, узнав о случившемся, направился в эту сторону. Полицейские попытались перекрыть перекресток Гераци-Корюн. Но митингующим удалось прорваться, они продолжили марш в сторону Ханджяна, где вошли в здание Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна и призвали студентов присоединиться к акции протеста. Далее направились к мосту Победы, а оттуда - на улицу Прошяна.
Между тем Полиция Армении выступила с заявлением: «Полиция РА вновь уточняет, что право на мирное, однако сопровождающееся массовыми нарушениями общественного порядка собрание не является абсолютным и может подвергаться ограничениям – встретить соразмерные ситуации действия Полиции, вплоть до принятия решения о прекращении митинга».
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