Кандидатура Саргсяна официально выдвинута на пост премьера Армении
16 апреля 2018 - 13:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) 16 апреля на совместном заседании в Национальном собрании РА официально выдвинули кандидатуру бывшего президента РА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Решение о выдвижении было принято единогласно.
Вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 17 апреля в 12:00 на заседании НС РА.
Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Еще накануне лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал людей с 08:15 утра 16 апреля перекрыть мосты, ведущие к центру города, оставить машины на дорогах и присоединиться к протестующим на проспекте Баграмяна у здания парламента, где 16 апреля будут представлены кандидаты на пост премьер-министра Армении.
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9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
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