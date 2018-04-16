Кандидатура Саргсяна официально выдвинута на пост премьера Армении

PanARMENIAN.Net - Фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) 16 апреля на совместном заседании в Национальном собрании РА официально выдвинули кандидатуру бывшего президента РА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Решение о выдвижении было принято единогласно.

Вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 17 апреля в 12:00 на заседании НС РА.

Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Еще накануне лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал людей с 08:15 утра 16 апреля перекрыть мосты, ведущие к центру города, оставить машины на дорогах и присоединиться к протестующим на проспекте Баграмяна у здания парламента, где 16 апреля будут представлены кандидаты на пост премьер-министра Армении.