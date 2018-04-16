«Эта боль затрагивает всех нас»: В Кельне открылся мемориал в память о жертвах Геноцида армян
16 апреля 2018 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - В Кельне 15 апреля открылся мемориал в память о жертвах Геноцида армян. Авторами выступили кельнские скульпторы Штефан Кайзер и Макс Шольц.
Стальная скульптура полтора метра высотой расположена на левом берегу Рейна около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом с острием, пишет Deutsche Welle.
«Эта боль затрагивает всех нас», - гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.
Армянская диаспора в Кельне является самой большой в Германии, утверждают ее представители. В крупнейшем городе федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проживает около пяти тысяч армян.
Еще один мемориал в память о жертвах Геноцида был открыт в Бремене в 2005 году. Памятная стела также будет установлена в Польхайме в федеральной земле Гессен.
Самое значимое
Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса
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