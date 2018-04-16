«Эта боль затрагивает всех нас»: В Кельне открылся мемориал в память о жертвах Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - В Кельне 15 апреля открылся мемориал в память о жертвах Геноцида армян. Авторами выступили кельнские скульпторы Штефан Кайзер и Макс Шольц.

Стальная скульптура полтора метра высотой расположена на левом берегу Рейна около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом с острием, пишет Deutsche Welle.

«Эта боль затрагивает всех нас», - гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.

Армянская диаспора в Кельне является самой большой в Германии, утверждают ее представители. В крупнейшем городе федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проживает около пяти тысяч армян.

Еще один мемориал в память о жертвах Геноцида был открыт в Бремене в 2005 году. Памятная стела также будет установлена в Польхайме в федеральной земле Гессен.