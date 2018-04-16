Грузия задолжала Армении $9,7 млн
16 апреля 2018 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Внешний государственный долг Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов по состоянию на 31 марта 2018 года составил 5, 298 млрд долларов.
Государственный долг Грузии Армении составляет $9,710 млн, пишет Business-Грузия.
Госдолг Грузии Германии составил 297,976 миллиона долларов, Японии - 222,668 миллиона долларов, Франции - 216,518 миллиона долларов. Государственный долг Грузии Турции, России и Азербайджану равен соответственно 16,281 миллиона, 68,159 миллиона и 8,495 миллиона долларов.
Самое значимое
«Демонтаж флагштока на площади Государственного флага был связан с проблемой устойчивости к сильному ветру»,- отметил он
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Partner news
Последние новости
В Ереване 3 полицейских получили ранения от дымовых шашек в ходе столкновений с активистами По словам Гнуни, жизни полицейских не угрожает опасность
Полиция Армении обратилась к Пашиняну с требованием прекратить митинг на Баграмяна В результате насильственных действий участников руководимого Вами собрания на проспекте Баграмяна в Ереване грубейшим образом нарушен общественный порядок
В Карабахе погиб военнослужащий АО НКР Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие
Никол Пашинян госпитализирован По его словам, ранен также участник протестного движения Ален Симонян