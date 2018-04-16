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Акция протеста в Ереване: Пашинян вернулся на Баграмяна (Обновляется)

Акция протеста в Ереване: Пашинян вернулся на Баграмяна (Обновляется)
 16 апреля 2018 - 15:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. К 13:30 по местному времени активисты инициативы «Мой шаг» вернулись на площадь Франции. Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал демонстрантов направиться в сторону проспекта Баграмяна, к зданию НС.

17:38 Пашинян заявил, что в 19:00 по местному времени в начале проспекта Баграмяна стартует митинг.

17:33Пашиняна на проспекте Баграмяна встретили остальные депутаты Национального Собрания РА от фракции «Елк» – глава партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян, председатель партии «Республика» Арам Саргсян, а также Мане Тандилян и Геворк Горгисян.

17:29 Пашинян вернулся на Баграмяна, где его ожидают участники акции протеста. До этого лидер оппозиции сообщил, что повредил глаз выпущенной полицией шумовой гранатой. Он предупредил, что такие гранаты опасны для людей, и призвал полицию не применять их.В ответ на вопрос, ожидает ли он, что полиция вновь применит силу и каковы будут его действия в таком случае, Пашинян сказал: «Накануне в своем выступлении я уже сказал, что я готов даже пожертвовать своей жизнью во имя победы граждан РА. И это не просто политическое заявление».

16:43 Трое полицейских пострадали, они перевезены в МЦ «Наири».

16:20 Скорая помощь выводит пострадавших с места событий.

16:15 Депутат парламентской фракции «ЕЛК» Лена Назарян сообщила Радио «Азатутюн», что Пашиняна госпитализировали в МЦ «Наири», он получил ранения руки.

16:03 Демонстранты и полицейские вместе поют гимн Армении.

16:00 Полицейские сняли противогазы, стороны достигли соглашения, что спецсредства со стороны полиции не будут преминяться, а демонстранты на несколько шагов отойдут от колючей проволоки.

15:53 Пашиняна госпитализировали, сообщают СМИ.

15:49 Полицейские надели противогазы.

15:40 Полиция восстановила проволоку. Демонстранты и представители правоохранителей стоят по разные стороны колючей проволоки. Ситуация немного стабилизовалась, пострадавших граждан вывели из толпы.

15:33 Полиция прибегла к спецсредствам, пустила газ. Среди гражданских есть пострадавший, его пытаются вывести.

15:29 У здания НС на Баграмяна проведена колючая проволока, за которой стоят полицейские. С другой стороны стоят демонстранты, они с помощью деревянной палки пытаются порвать проволоку. Пашинян в первом ряду, он пытается пройти через колючее ограждение.

15:10 На проспекте Баграмяна начались столкновения между демонстрантами и полицией. Никол Пашинян со сторонниками попытался пройти через оцепление, полицейские не пустили, после чего началась потасовка.

Еще накануне лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал людей с 08:15 утра 16 апреля перекрыть мосты, ведущие к центру города, оставить машины на дорогах и присоединиться к протестующим на проспекте Баграмяна у здания парламента, где 16 апреля были представлены кандидаты на пост премьер-министра Армении.

40  16.04.18 - Акция протеста против премьерства Сержа Саргсяна на улицах Еревана: День 4
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