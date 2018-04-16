В Карабахе погиб военнослужащий АО НКР

PanARMENIAN.Net - 15 апреля, около 19:15 по местному времени, вследствие чрезвычайного происшествия в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северном направлении, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР Алек Нверович Карапетян (1998 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Президент НКР Бако Саакян подписал 16 апреля указ, согласно которому, за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики Алек Карапетян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».