Полиция Армении обратилась к Пашиняну с требованием прекратить митинг на Баграмяна
16 апреля 2018 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении обратилась с заявлением к лидеру «Гражданского договора», руководителю парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николу Пашиняну с требованием прекратить митинг на проспекте Баграмяна.
«В результате насильственных действий участников руководимого Вами собрания на проспекте Баграмяна в Ереване грубейшим образом нарушен общественный порядок. Все предупреждения, требования и иные ограничивающие действия Полиции более не являются эффективными, посему, руководствуясь статьей 33 Закона РА «О свободе собраний», Полиция РА требует у вас прекратить митинг.
В случае Вашего отсутствия на месте собрания и невыполнения Вами требования Полиции по истечении установленных разумных сроков стражи правопорядка разгонят акцию, применив силу и спецсредства», – говорится в заявлении Полиции.
Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. К 13:30 по местному времени активисты инициативы «Мой шаг» вернулись на площадь Франции. Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал демонстрантов направилиться в сторону проспекта Баграмяна, к зданию НС, где вскоре начались столкновения между демонстрантами и полицией. Никол Пашинян со сторонниками попытался пройти через оцепление, полицейские не пустили, после чего началась потасовка.
Читайте также:Никол Пашинян госпитализирован
Самое значимое
«Арарат» - один из самых известных в Армении производителей коньяка, но ни в коем случае не единственный и не единственный заслуживающий внимания
В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет
Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
Partner news
Последние новости
Акция протеста в Ереване: Пашинян вернулся на Баграмяна (Обновляется) У здания НС на Баграмяна проведена колючая проволока, за которой стоят полицейские. С другой стороны стоят демонстранты, они с помощью деревянной палки пытаются порвать проволоку
Грузия задолжала Армении $9,7 млн Госдолг Грузии Германии составил 297,976 миллиона долларов, Японии - 222,668 миллиона долларов, Франции - 216,518 миллиона долларов
В РФ началась блокировка Telegram Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к telegram.org
«Эта боль затрагивает всех нас»: В Кельне открылся мемориал в память о жертвах Геноцида армян Стальная скульптура полтора метра высотой расположена на левом берегу Рейна около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом с острием