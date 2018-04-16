Полиция Армении обратилась к Пашиняну с требованием прекратить митинг на Баграмяна

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении обратилась с заявлением к лидеру «Гражданского договора», руководителю парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николу Пашиняну с требованием прекратить митинг на проспекте Баграмяна.

«В результате насильственных действий участников руководимого Вами собрания на проспекте Баграмяна в Ереване грубейшим образом нарушен общественный порядок. Все предупреждения, требования и иные ограничивающие действия Полиции более не являются эффективными, посему, руководствуясь статьей 33 Закона РА «О свободе собраний», Полиция РА требует у вас прекратить митинг.

В случае Вашего отсутствия на месте собрания и невыполнения Вами требования Полиции по истечении установленных разумных сроков стражи правопорядка разгонят акцию, применив силу и спецсредства», – говорится в заявлении Полиции.

Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. К 13:30 по местному времени активисты инициативы «Мой шаг» вернулись на площадь Франции. Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал демонстрантов направилиться в сторону проспекта Баграмяна, к зданию НС, где вскоре начались столкновения между демонстрантами и полицией. Никол Пашинян со сторонниками попытался пройти через оцепление, полицейские не пустили, после чего началась потасовка.

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