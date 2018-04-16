В Ереване 3 полицейских получили ранения от дымовых шашек в ходе столкновений с активистами
16 апреля 2018 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - После применения Полицией Армении спецсредств на проспекте Баграмяна в Ереване 3 сотрудника правоохранительных органов были доставлены в медцентр «Наири».
«К нам обратились трое полицейских, у них мелкие осколочные ранения. Один их них сейчас в операционной», -сказал заместитель директора медицинского центра «Наири» Анатолий Гнуни, пишет Aysor.am.
По словам Гнуни, жизни полицейских не угрожает опасность.
В медцентр «Наири» был доставлен также руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян.Во время столкновения между демонстрантами и полицией на проспекте Баграмяна Пашинян был ранен колючей проволокой. «Его состояние оценивается как удовлетворительное, опасность жизни не угрожает, у него колото-резанная рана в области правого запястья. Сейчас рану обрабатывают и перевязывают», - заявил Гнуни.
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