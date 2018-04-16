Генпрокуратура РА возбудила уголовные дела по факту массовых беспорядков в Ереване
16 апреля 2018 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Начиная с 13 апреля 2018 года, депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян в Ереване организовал и осуществил собрания, в которых многократно нарушались требования закона РА «О свободе собраний», препятствуя реализации права жителей столицы на свободное передвижение и иных прав, нормальной деятельности организаций. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры РА.
«Вопреки многочисленным заявлениям Полиции участники акции организованно 13 апреля ворвались в Ереванский государственный университет, а 14 апреля – Общественное радио, где их действия сопровождались повреждением имущества указанных организаций, причинением телесных повреждений несущим службу гражданам, напоминает в частности Генпрокуратура»,- говорится в заявлении.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 225, ч.1 ст. 225.1 УК РА. Предварительное следствие поручено Специальной следственной службе РА.
Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. К 13:30 по местному времени активисты инициативы «Мой шаг» вернулись на площадь Франции. Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал демонстрантов направиться в сторону проспекта Баграмяна, к зданию НС. На проспекте Баграмяна начались столкновения между демонстрантами и полицией. Никол Пашинян со сторонниками попытался пройти через оцепление, полицейские не пустили, после чего началась потасовка.
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