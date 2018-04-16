// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Генпрокуратура РА возбудила уголовные дела по факту массовых беспорядков в Ереване

Генпрокуратура РА возбудила уголовные дела по факту массовых беспорядков в Ереване
16 апреля 2018 - 18:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Начиная с 13 апреля 2018 года, депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян в Ереване организовал и осуществил собрания, в которых многократно нарушались требования закона РА «О свободе собраний», препятствуя реализации права жителей столицы на свободное передвижение и иных прав, нормальной деятельности организаций. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры РА.

«Вопреки многочисленным заявлениям Полиции участники акции организованно 13 апреля ворвались в Ереванский государственный университет, а 14 апреля – Общественное радио, где их действия сопровождались повреждением имущества указанных организаций, причинением телесных повреждений несущим службу гражданам, напоминает в частности Генпрокуратура»,- говорится в заявлении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 225, ч.1 ст. 225.1 УК РА. Предварительное следствие поручено Специальной следственной службе РА.

Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. К 13:30 по местному времени активисты инициативы «Мой шаг» вернулись на площадь Франции. Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал демонстрантов направиться в сторону проспекта Баграмяна, к зданию НС. На проспекте Баграмяна начались столкновения между демонстрантами и полицией. Никол Пашинян со сторонниками попытался пройти через оцепление, полицейские не пустили, после чего началась потасовка.

 Самое значимое
iNews: 5 главных достопримечательностей ЕреванаiNews: 5 главных достопримечательностей Еревана
«Арарат» - один из самых известных в Армении производителей коньяка, но ни в коем случае не единственный и не единственный заслуживающий внимания
Взрыв в ереванском ресторане: Среди пострадавших 3 граждан РФ (фото)Взрыв в ереванском ресторане: Среди пострадавших 3 граждан РФ (фото)
В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет
Российский онлайн-ритейлер Wildberries выйдет на армянский рынокРоссийский онлайн-ритейлер Wildberries выйдет на армянский рынок
Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук
Ереван - в топ-3 городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулыЕреван - в топ-3 городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулы
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Кока-Кола представит в Ереване Кубок ЧМ по футболу
При неприемлемом решении карабахского вопроса 8,6% опрошенных армян пойдут на столкновения
В Лорийской области Армении откроется новый горнолыжный курорт
В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Архив за 16 апреля 2018
Другие новости раздела
 Последние новости
ИИ научился рисовать мультфильмы по текстовому описанию Искусственный интеллект обучали на более чем 25 тысячах трехсекундных фрагментах мультфильма
МИД РФ порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Ереване «Протестные акции оппозиции в городе Ереван… демонстранты перекрыли несколько центральных улиц, рекомендуется избегать мест массового скопления людей», - говорится в заявлении
В Карабахе погиб военнослужащий АО НКР Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие
Никол Пашинян госпитализирован По его словам, ранен также участник протестного движения Ален Симонян