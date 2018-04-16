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МИД РФ порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Ереване

МИД РФ порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Ереване
16 апреля 2018 - 18:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам, находящимся в Ереване, избегать мест массового скопления людей из-за демонстраций в столице Армении. Об этом говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter.

«Протестные акции оппозиции в городе Ереван… демонстранты перекрыли несколько центральных улиц, рекомендуется избегать мест массового скопления людей», - говорится в заявлении.

Утром 16 апреля в Ереване с новой силой начались акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Еще накануне лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал людей с 08:15 утра 16 апреля перекрыть мосты, ведущие к центру города, оставить машины на дорогах и присоединиться к протестующим на проспекте Баграмяна у здания парламента, где 16 апреля были представлены кандидаты на пост премьер-министра Армении.

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Запись МИД РФ в Twitter
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