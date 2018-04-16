ИИ научился рисовать мультфильмы по текстовому описанию

PanARMENIAN.Net - Команда ученых из американского Института искусственного интеллекта имени Аллена разработала систему, которая способна рисовать новые эпизоды мультфильма «Флинтстоуны» по текстовым описаниям.

Искусственный интеллект обучали на более чем 25 тысячах трехсекундных фрагментах мультфильма, пишет Bird in Flight со ссылкой на Gizmodo.

Каждый из них снабдили подробной информацией о внешнем виде различных объектов и том, что происходит в кадре, — таким образом программа научилась видеть, как изображают тех или иных персонажей и предметы.

После этого систему попросили самостоятельно генерировать видеоролики по описаниям: результаты работы инструмента создатели продемонстрировали в коротком видео. Хотя качество анимации вышло далеко не идеальным, все же программа правильно интерпретировала описания и чаще всего выдавала видео ровно с таким сюжетом, о котором говорилось в тексте.