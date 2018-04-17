Пашинян порвал уведомление Полиции о разгоне митинга в центре Еревана
17 апреля 2018 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване на перекрытой митингующими площади Франции замначальника Полиции Еревана Валерий Осипян утром 17 апреля вручил лидеру протестующих, руководителю оппозиционной парламентской фракции «Елк», члену правления входящей в одноименный блок партии «Гражданский договор» Николу Пашиняну письменное извещение о решении Полиции РА прекратить митинг.
Никол Пашинян публично порвал документ. «В Армении начались тотальные акции неповиновения», - сказал он.
После чего митингующие во главе с Пашиняном перекрыли улицу Абовяна.
В заявлении Полиции Армении говорится: «В результате насильственных действий участников руководимого Вами собрания на проспекте Баграмяна в Ереване грубейшим образом нарушен общественный порядок. Все предупреждения, требования и иные ограничивающие действия Полиции более не являются эффективными, посему, руководствуясь статьей 33 Закона РА «О свободе собраний», Полиция РА требует у вас прекратить митинг. В случае Вашего отсутствия на месте собрания и невыполнения Вами требования Полиции по истечении установленных разумных сроков стражи правопорядка разгонят акцию, применив силу и спецсредства».
«В случае грубого нарушения общественного порядка и угрозы жизни и здоровью граждан силы полиции имеют право осуществлять соответствующие мероприятия и применять спецсредства, и не исключено, что в результате паники или вследствие неповиновения демонстрантов, их непредсказуемых и опасных действий могут, в первую очередь, серьезно пострадать подростки», – говорится в заявлении Полиции.
Утром 17 апреля в Ереване продолжились акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном с раннего утра перекрыло несколько улиц в городе. Участники движения хотят таким образом перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении, где 17 апреля в 12:00 на заседании будет обсужден вопрос избрания премьер-министра РА.
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