В Ереване полиция подвергла приводу 29 активистов
17 апреля 2018 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 апреля Полиция Армении по подозрению в совершении административных правонарушений подвергла приводу 29 граждан РА. Об этом PanARMENIAN.Net глава Управления информации и по связям с общественностью Полиции РА Ашот Агаронян.
Утром Полиция подвергла приводу ряд студентов с улицы Абовяна, а также с перекрестка Амирян-Маштоц.
Утром 17 апреля в Ереване продолжились акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном с раннего утра перекрыло несколько улиц в городе. Участники движения хотят таким образом перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении, где 17 апреля в 12:00 на заседании будет обсужден вопрос избрания премьер-министра РА.
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