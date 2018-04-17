Парламент Армении 17 апреля выберет премьера

PanARMENIAN.Net - Голосование в Национальном Собрании Армении по выборам премьер-министра страны назначено на 17 апреля. Заседание парламента состоится в 12:00 по местному времени.

Фракции правящей Республиканской партии Армении, составляющей большинство в парламенте, и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) 16 апреля на совместном заседании в Национальном собрании РА официально выдвинули кандидатуру бывшего президента РА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

РанееСаргсян в интервью «Известиям» заявил, что готов взять на себя такую ответственность. «Мои партийные коллеги поддержали предложение (и. о. премьера Армении) Карена Карапетяна на заседаниях соответствующих партийных органов, и я готов взять на себя такую ответственность. Но ничего вечного не бывает. Поэтому наряду со своими обязанностями, если, конечно, моя кандидатура будет одобрена в парламенте, очень много времени собираюсь уделять передаче того опыта, который я накопил в течение многих лет на разных должностях»,- заявил Саргсян.

Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля 2018 года.

В Ереване уже 5-й день проходят акции протеста против премьерства Саргсяна.Участники движения хотят перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении.