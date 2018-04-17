Парламент Армении 17 апреля выберет премьера
17 апреля 2018 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Голосование в Национальном Собрании Армении по выборам премьер-министра страны назначено на 17 апреля. Заседание парламента состоится в 12:00 по местному времени.
Фракции правящей Республиканской партии Армении, составляющей большинство в парламенте, и АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) 16 апреля на совместном заседании в Национальном собрании РА официально выдвинули кандидатуру бывшего президента РА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
РанееСаргсян в интервью «Известиям» заявил, что готов взять на себя такую ответственность. «Мои партийные коллеги поддержали предложение (и. о. премьера Армении) Карена Карапетяна на заседаниях соответствующих партийных органов, и я готов взять на себя такую ответственность. Но ничего вечного не бывает. Поэтому наряду со своими обязанностями, если, конечно, моя кандидатура будет одобрена в парламенте, очень много времени собираюсь уделять передаче того опыта, который я накопил в течение многих лет на разных должностях»,- заявил Саргсян.
Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля 2018 года.
В Ереване уже 5-й день проходят акции протеста против премьерства Саргсяна.Участники движения хотят перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении.
Самое значимое
9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Джордж Мартин захотел воскресить в «Игре престолов» одного из персонажей Мартин заявил, что в шоу необходимо вернуть леди Винтерфеллу Кейтилин Старк, которая, по его словам, играет чрезвычайно важную роль в его книгах
Полиция Армении призывает участников митингов в Ереване воздерживаться от незаконных действий В этой связи Полиция призывает участников собрания воздерживаться от незаконных действий во избежание нежелательных последствий
ОБСЕ проведет плановый мониторинг в Карабахе С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик
Российский эксперт: Армении можно позавидовать, есть возможность оппозиционной деятельности О том, что в Армении сформирована собственная «традиция» протестных шествий заявил также президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин