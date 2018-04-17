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Российский эксперт: Армении можно позавидовать, есть возможность оппозиционной деятельности

Российский эксперт: Армении можно позавидовать, есть возможность оппозиционной деятельности
17 апреля 2018 - 11:41 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ереване продолжаются митинги против избрания Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.Свое мнение о происходящих в армянской столице событиях высказали известные российские политологи, пишет Rusarminfo.

Президент Международного института новейших Государств Алексей Мартынов считает, что в Армении существует «собственная традиция протестной активности», но с предубеждением относится к лидеру оппозиционного движения Николу Пашиняну, считая, что оппозиционер идет на провокацию.

«Я абсолютно за то, чтобы у людей было право высказывать свое мнение, в том числе и протестовать, но я против любых государственных переворотов и действий, направленных на уничтожение государства», — сказал Мартынов.

О том, что в Армении сформирована собственная «традиция» протестных шествий заявил также президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин, который считает, что в отличие от многих стран постсоветского пространства, в Армении существует реальная возможность оппозиционной деятельности, за что «ей можно только позавидовать».

«Есть страны, в которых вообще нет традиции выходить толпами на улицу, что бы не случилось, Россия, например, есть страны, в которых чуть что не так – готовят палатки и гонят президента, и президенты убегают, это как Грузия и Украина. А Армения где-то посередине всегда находилась», — сказал Надеждин.

Утром 17 апреля в Ереване продолжились акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном с раннего утра перекрыло несколько улиц в городе. Участники движения хотят таким образом перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении, где 17 апреля в 12:00 на заседании будет обсужден вопрос избрания премьер-министра РА.

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Rusarminfo.ru. Что думают в России о протестах в Армении: мнения экспертов
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