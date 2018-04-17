Российский эксперт: Армении можно позавидовать, есть возможность оппозиционной деятельности
17 апреля 2018 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване продолжаются митинги против избрания Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.Свое мнение о происходящих в армянской столице событиях высказали известные российские политологи, пишет Rusarminfo.
Президент Международного института новейших Государств Алексей Мартынов считает, что в Армении существует «собственная традиция протестной активности», но с предубеждением относится к лидеру оппозиционного движения Николу Пашиняну, считая, что оппозиционер идет на провокацию.
«Я абсолютно за то, чтобы у людей было право высказывать свое мнение, в том числе и протестовать, но я против любых государственных переворотов и действий, направленных на уничтожение государства», — сказал Мартынов.
О том, что в Армении сформирована собственная «традиция» протестных шествий заявил также президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин, который считает, что в отличие от многих стран постсоветского пространства, в Армении существует реальная возможность оппозиционной деятельности, за что «ей можно только позавидовать».
«Есть страны, в которых вообще нет традиции выходить толпами на улицу, что бы не случилось, Россия, например, есть страны, в которых чуть что не так – готовят палатки и гонят президента, и президенты убегают, это как Грузия и Украина. А Армения где-то посередине всегда находилась», — сказал Надеждин.
Утром 17 апреля в Ереване продолжились акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном с раннего утра перекрыло несколько улиц в городе. Участники движения хотят таким образом перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении, где 17 апреля в 12:00 на заседании будет обсужден вопрос избрания премьер-министра РА.
Самое значимое
Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пашинян заявил о начале «бархатной» революции в Армении: Окружены правительственные здания (Обновляется) «Я объявляю о начале в Армении ненасильственной, «бархатной» революции», - заявил он
Джордж Мартин захотел воскресить в «Игре престолов» одного из персонажей Мартин заявил, что в шоу необходимо вернуть леди Винтерфеллу Кейтилин Старк, которая, по его словам, играет чрезвычайно важную роль в его книгах
Полиция Армении призывает участников митингов в Ереване воздерживаться от незаконных действий В этой связи Полиция призывает участников собрания воздерживаться от незаконных действий во избежание нежелательных последствий
Парламент Армении 17 апреля выберет премьера Заседание парламента состоится в 12:00 по местному времени