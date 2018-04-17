Полиция Армении призывает участников митингов в Ереване воздерживаться от незаконных действий

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении выступила с очередным заявлением, в котором говорится, что Полиция РА готова осуществить свою обязанность по разгону продолжающихся 5-й день подряд собраний оппозиции в центре Еревана и может сделать это в любой необходимый момент.

В этой связи Полиция призывает участников собрания воздерживаться от незаконных действий во избежание нежелательных последствий.

16 апреля было принято решение о прекращении организованного депутатом Национального Собрания РА Николом Пашиняном собрания – в соответствии со ст. 33 Закона РА «О свободе собраний». Требованием закона утром 17 апреля сотрудниками полиции лидер оппозиционного движения Никол Пашинян был извещен об упомянутом решении.

«Организатор Собрания проигнорировал требования указанного решения, не выполнил предусмотренных законом обязательств организатора, а вновь выступил с призывами продолжать собрание, осуществлять действия, препятствующие реализации прав и свобод других лиц, нарушающих общественный порядок. Ч.3 ст. 33 Закона РА «О свободе собраний» в подобной ситуации уполномочивает Полицию на разгон собрания с применением специальных средств, предусмотренных Законом Республики Армения «О полиции»,- говорится в заявлении полиции.

«С учетом последствий подобных действий Полиция РА обратилась с призывом к находящимся на месте собрания журналистам соблюдать разумное расстояние от участников митинга», – говорится в сообщении.

Утром 17 апреля в Ереване продолжились акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном с раннего утра перекрыло несколько улиц в городе. Участники движения хотят таким образом перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении, где 17 апреля в 12:00 на заседании будет обсужден вопрос избрания премьер-министра РА.