Пашинян заявил о начале «бархатной» революции в Армении: Окружены правительственные здания (Обновляется)

PanARMENIAN.Net - В центре Еревана на площади Франции стартовал митинг оппозиции против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Собрались несколько тысяч человек.

13:08 Участники акции окружают зднаие Комитета государственных доходов, у каждого выхода расставлены люди.

13:01 Окружено здание МИД Армении.

12:52 Демонстранты направляются к правительственным зданиям, окружили здание Генпрокуратуры.

12:46 По улице Абовяна спустились до площади Республики.

12:35 Демонстранты с площади Франции двинулись по проспекту Саят-Нова.

В 12:15 по местному времени лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий митинг, начал свое выступление.

«Я объявляю о начале в Армении ненасильственной, «бархатной» революции», - заявил он.

По словам Пашиняна, митинги в центре Еревана должны продолжать нести мирный характер. Он призвал митингующих заблокировать здания правительства, не прибегая к силе.

Утром 17 апреля в Ереване продолжились акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном с раннего утра перекрыло несколько улиц в городе. Участники движения хотят таким образом перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении, где 17 апреля в 12:00 на заседании начали обсуждать вопрос избрания премьер-министра РА.