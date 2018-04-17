Пашинян заявил о начале «бархатной» революции в Армении: Окружены правительственные здания (Обновляется)
17 апреля 2018 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В центре Еревана на площади Франции стартовал митинг оппозиции против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Собрались несколько тысяч человек.
13:08 Участники акции окружают зднаие Комитета государственных доходов, у каждого выхода расставлены люди.
13:01 Окружено здание МИД Армении.
12:52 Демонстранты направляются к правительственным зданиям, окружили здание Генпрокуратуры.
12:46 По улице Абовяна спустились до площади Республики.
12:35 Демонстранты с площади Франции двинулись по проспекту Саят-Нова.
В 12:15 по местному времени лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий митинг, начал свое выступление.
«Я объявляю о начале в Армении ненасильственной, «бархатной» революции», - заявил он.
По словам Пашиняна, митинги в центре Еревана должны продолжать нести мирный характер. Он призвал митингующих заблокировать здания правительства, не прибегая к силе.
Утром 17 апреля в Ереване продолжились акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном с раннего утра перекрыло несколько улиц в городе. Участники движения хотят таким образом перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении, где 17 апреля в 12:00 на заседании начали обсуждать вопрос избрания премьер-министра РА.
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