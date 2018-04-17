Пулитцеровскую премию впервые в истории получил рэпер
17 апреля 2018 - 13:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за музыкальный альбом DAMN, релиз которого состоялся в апреле 2017 года. Об этом сообщается в Twitter премии.
Хип-хоп-исполнитель победил в номинации «За выдающееся музыкальное произведение», фаворитами которой долгое время считались оперы или оркестровые, хоровые и камерные произведения. 30-летний Ламар стал первым рэпером в истории, получившим Пулитцеровскую премию, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
Американские газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Последняя газета совместно с журналом The New Yorker получила еще одного «Пулитцера» за освещение скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна.
В декабре 2017-го Ламар выпустил клип на трек LOVE, в котором обсыпал блестками обнаженную женщину. Ранее в том же месяце музыкант рассказал о встрече с пришельцами.
В ноябре DAMN вошел в тройку лучших музыкальных пластинок 2017 года.
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