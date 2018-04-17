Армянская оппозиция планирует провести самый масштабный митинг в истории РА

PanARMENIAN.Net - Лидер «Гражданского договора», руководитель парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян, возглавляющий в Армении митинг против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, заявил, что 17 апреля в Ереване состоится самый масштабный митинг в истории Армении.

«Сегодня, 17 апреля, в 18:30 на Площади Республики мы проведем самый масштабный митинг в истории Армении»,- заявил Пашинян.

По его словам, нужно «заполнить площадь людьми».

Ранее Пашинян объявил о начале мирной «бархатной» революции в РА, после чего участники акции прошлись маршем по главным улицам столицы и перекрыли входы в ряд правительственных зданий.

Утром 17 апреля в Ереване продолжились акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном с раннего утра перекрыло несколько улиц в городе. Участники движения хотят таким образом перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении, где 17 апреля в 12:00 на заседании начали обсуждать вопрос избрания премьер-министра РА.