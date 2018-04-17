Саргсян: Ожидания Баку от результатов переговоров по Карабаху неприемлемы для нас

PanARMENIAN.Net - Переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта просто стоит на месте, поскольку ожидания руководства Азербайджана от результатов переговорного процесса являются нереалистичными и неприемлемыми для армянской стороны. Об этом заявил 17 апреля в Национальном Собрании Армении кандидат в премьер-министры РА Серж Саргсян.

«Армения сделала все возможное, чтобы достигнутые в переговорном процессе договоренности имели определенную стабильность и служили фундаментом для успешного завершения переговоров. Переговоры станут активнее, если Баку отбросит мысль о том, что компромисс означает односторонние уступки армянской стороны», – сказал Саргсян.

«К сожалению, не только в переговорах конкретно по карабахской проблеме, но и в вопросе создания определенных механизмов доверия, соблюдения режима перемирия, через некоторое время после наших переговоров и встреч выясняется, что они были напрасными, поскольку наши коллеги не соблюдают достигнутые договоренности»,- добавил экс-президент.

Утром 17 апреля в Ереване продолжились акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном с раннего утра перекрыло несколько улиц в городе. Участники движения хотят таким образом перекрыть все доступы к зданию Национального Собрания Армении, где 17 апреля в 12:00 на заседании начали обсуждать вопрос избрания премьер-министра РА.