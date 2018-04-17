Пять армян в Уфе погибли из-за совмещения колодцев канализации и воды

PanARMENIAN.Net - Совмещение колодцев воды и канализации могло привести к гибели пяти армян на территории ресторана в Уфе. Об этом заявил 17 апреля мэр города Ирек Ялалов на совещании.

Днем 13 апреля на территории ресторанного комплекса «Пристань» на Бельской улице в Уфе в колодце канализационной системы погибли пять сотрудников заведения, еще один госпитализирован. Погибли: Петросян Камо Герасимович (1983 г.), Афаников Меружан Сергеевич (1962 г.), Сурик Жораевич Афаников (1981 г.), Акопян Роберт Гургенович (1962 г.), Григорян Рафик Гагикович (1989 г., гражданин РФ). Предположительно, мужчины отравились скопившимся в колодце газом.Четверо из пяти погибших являлись гражданами Армении.

«Вместо того, чтобы построить две трассы - водопровод и канализацию, они построили одну, в один колодец все затолкали. Как можно совмещать колодец канализационный и водопроводный? Это же заранее была заложена смертельная бомба, рано или поздно это должно было случиться. И это случилось», - сказал Ялалов, пишет «Интерфакс».

В связи с инцидентом мэр поручил главам районов провести внеплановые инструктажи по технике безопасности на предприятиях, имеющих на балансе такие сооружения.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По предварительной версии следствия, один из рабочих ресторана спустился в колодец на территории заведения, чтобы включить воду, и потерял сознание. Увидевшие это остальные работники начали спасать его, но также потеряли сознание.