Ереван - в топ-5 городов для весенних путешествий россиян по СНГ
17 апреля 2018 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван входит в топ-5 городов для весенних путешествий россиян по странам СНГ. Об этом аналитическое агентство ТурСтат, составившее рейтинг городов СНГ для путешествий российских туристов этой весной.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной 2018 года.
По данным агентства, чаще всего российские туристы выбирают туры выходного дня. Так, в Ереван весной приезжают в среднем на 4 дня и расходуют $75 в сутки на проживание и питание.
Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Кишинев, Бишкек, Душанбе и Ашхабад входят в первую десятку городов СНГ для весенних путешествий россиян.
Кишинев и Ташкент лидируют по дешевизне туров, а Астана и Баку - для отдыха «люкс».
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