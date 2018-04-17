Tesla временно приостановила производство Model 3

PanARMENIAN.Net - Автопроизводитель Tesla 16 апреля объявил, что временно останавливает сборку Model 3 для «улучшения работы автоматики». По словам неназванного сотрудника завода, об этом было объявлено внезапно.

Компания планирует прекратить работу на 4-5 дней. Сотрудникам предложили использовать отпуск, иначе эти дни не будут оплачены. Части работников предложат временно исполнять другие обязанности, пишет Meduza со ссылкой на Buzzfeed News.

В своем заявлении для прессы компания добавила, что хочет улучшить производственную линию, убрав «узкие места» для повышения скорости выпуска.

16 апреля Tesla также опубликовала ответ на журналистское расследование о большом количестве травм на заводе. Там заявили, что проверили правила регистрации травм и не нашли подтверждения заявлениям работников о якобы системе занижения травматизма.

Model 3 — самая дешевая модель Tesla, на которую оформили более полумиллиона предзаказов. Компания планировала еще в 2017 году выйти на производство пяти тысяч машин в неделю, но только к концу марта 2018 года преодолела отметку 2000 машин.

Несмотря на то, что компания обещала к марту выйти на 2500 машин в неделю, акции Tesla после публикации очередного квартального отчета практически полностью отыграли падение и вернулись на уровень начала весны.