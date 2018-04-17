Снимок PAN Photo вошел в список лучших фото в мире по версии The Sydney Morning Herald
17 апреля 2018 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Снимок агентства PAN Photo вошел в список лучших фото со всего мира за последние дни по версии авторитетного австралиского издания The Sydney Morning Herald.
Это снимок, сделанный 16 апреля в ереванском метро. На нем участники акции протеста против премьерства экс-президента Армении Сержа Саргсяна, пытаются перекрыть двери в вагоны поезда метро, чтобы заблокировать движение подземного транспорта, а полицейские всячески пытаются не допустить этого. Фото, автором которого является фотограф PAN Photo Каро Саакян, визуально разделено на две части.
«Тысячи демонстрантов перекрыли движение транспорта в армянской столице, протестуя против продления своих властных полномочий бывшим президентом страны, который пытается переизбраться в новой должности», — говорится в описании снимка на сайте издания.
В Ереване уже 5-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном утра перекрыло несколько улиц в городе. 17 апреля, в 18:30, на Площади Республики состоится «самый многолюдный митинг в истории Армении».
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