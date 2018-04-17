Армен Саркисян подписал указ о назначении Сержа Саргсяна премьером Армении

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 17 апреля подписал указ о назначении третьего президента РА Сержа Саргсяна премьер-министром Республики Армения. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте президента.

«Назначить Сержа Саргсяна премьер-министром Республики Армения»,- отмечается в указе.

Ранее на специальном заседании Национального собрания Армении 77 депутатов парламента проголосовали за назначение Саргсяна, 17 проголосовали против. Всего на заседании присутствовали 94 депутата, Саргсяну требовалось получить 53 голоса для избрания.

Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля 2018 года.

В Ереване уже 5-й день проходят акции протеста против премьерства Саргсяна.Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном утра перекрыло несколько улиц в городе. 17 апреля, в 18:30, на Площади Республикисостоится «самый многолюдный митинг в истории Армении».