Президент Армении о митингах в Ереване: Насилие должно быть исключено
17 апреля 2018 - 19:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Мнение каждого гражданина Республики Армения важно для страны, в то же время право на свободное волеизъявление должно исключать насилие, незаконные действия и ограничение прав других людей. Об этом в ответ на вопрос Радио «Азатутюн» сказал президент Армении Армен Саркисян, комментируя массовые акции в Ереване против избрания экс-президента РА Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.
Он подчеркнул, что здоровье и жизнь каждого гражданина Армении – от студента, демонстранта до полицейского – дорога для всех.
«Согласно Конституции, выдвижение кандидатуры премьер-министра Республики Армения является правом парламентских сил. Оппозиция может выступать против выдвинутого парламентским большинством кандидата – путем голосования.
Правом каждой политической партии или гражданина также является в рамках закрепленных за ними Конституцией прав – будь то путем собрания, митинга или иными мирными средствами – свободно выражать свое мнение, согласие либо несогласие в связи с тем или иным политическим событием», - заявил Саркисян.
В Ереване уже 5-й день проходят акции протеста против премьерства Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном утра перекрыло несколько улиц в городе. Пашинян заявил, что 17 апреля, в 18:30, на Площади Республики состоится «самый многолюдный митинг в истории Армении».
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9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
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