Полиция Армении получила ложное сообщение о взрывчатке в здании парламента
17 апреля 2018 - 19:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Армении 17 апреля, в 12:36, получила сообщение о заложенном в здании парламента РА взрывном устройстве.
Как сообщает пресс-центр Службы национальной безопасности Армении, в результате предпринятых сотрудниками СНБ неотложных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что сигнал был ложным, а звонок был получен с действующего за рубежом телефонного номера.
Согласно сообщению, автор звонка – родившийся в Баку в 1984 году армянин по национальности К.Г., проживающий последние восемь лет в Германии.
Данные о личности переданы полиции Армении с целью проведения уголовно-процессуальных действий и осведомления правоохранительных органов Германии.
17 апреля состоялось специальное заседание Национального Собрания Армении, на котором премьер-министром был избран Серж Саргсян.
Самое значимое
«Арарат» - один из самых известных в Армении производителей коньяка, но ни в коем случае не единственный и не единственный заслуживающий внимания
В результате взрыва пострадали 8 человек, один из которых - работник заведения, жертв нет
Российский онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук
В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку
Partner news
Последние новости
Дуров пообещал миллионы долларов за обход блокировок Telegram в России По словам Дурова, за последние сутки российские надзорные органы продемонстрировали готовность блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, «не считаясь с потерями посторонних проектов»
Президент Армении о митингах в Ереване: Насилие должно быть исключено Он подчеркнул, что здоровье и жизнь каждого гражданина Армении – от студента, демонстранта до полицейского – дорога для всех
Армен Саркисян подписал указ о назначении Сержа Саргсяна премьером Армении «Назначить Сержа Саргсяна премьер-министром Республики Армения»,- отмечается в указе
Снимок PAN Photo вошел в список лучших фото в мире по версии The Sydney Morning Herald Это снимок, сделанный 16 апреля в ереванском метро