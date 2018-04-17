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Полиция Армении получила ложное сообщение о взрывчатке в здании парламента

Полиция Армении получила ложное сообщение о взрывчатке в здании парламента
17 апреля 2018 - 19:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция Армении 17 апреля, в 12:36, получила сообщение о заложенном в здании парламента РА взрывном устройстве.

Как сообщает пресс-центр Службы национальной безопасности Армении, в результате предпринятых сотрудниками СНБ неотложных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что сигнал был ложным, а звонок был получен с действующего за рубежом телефонного номера.

Согласно сообщению, автор звонка – родившийся в Баку в 1984 году армянин по национальности К.Г., проживающий последние восемь лет в Германии.

Данные о личности переданы полиции Армении с целью проведения уголовно-процессуальных действий и осведомления правоохранительных органов Германии.

17 апреля состоялось специальное заседание Национального Собрания Армении, на котором премьер-министром был избран Серж Саргсян.

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