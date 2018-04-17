Дуров пообещал миллионы долларов за обход блокировок Telegram в России
17 апреля 2018 - 19:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил пользователей мессенджера «за поддержку и преданность» и заявил о начале выплат биткоин-грантов владельцам прокси и VPN-сервисов.
По словам Дурова, за последние сутки российские надзорные органы продемонстрировали готовность блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, «не считаясь с потерями посторонних проектов».
«Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами прокси/VPN, многие из которых перестают работать», — сказал Дуров, пишет Lenta.ru.
Основатель мессенджера отметил, что хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен «по личным соображениям».
Дуров готов потратить миллионы долларов на поддержку способов обхода блокировки в России.
«В рамках Цифрового Сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам прокси и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать — настройкой прокси/VPN серверов или их финансированием», — объявил Дуров.
Начиная с 16 апреля Роскомнадзор блокирует IP-адреса подсетей Google и Amazon, серверы которых могут использоваться мессенджером Telegram для обхода блокировки в России. По последним данным, под ограничения попало более 16 миллионов адресов.
Некоторые компании заявляли о перебоях в работе своих сервисов в связи с блокировкой подстанций, обслуживающих блокируемые IP. Желающим проверить достоверность информации о блокировках добросовестных сайтов в Роскомнадзоре посоветовали писать на почту.
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