Госдеп США воодушевлен ответственным поведением протестующих и полицейских в Ереване

PanARMENIAN.Net - Государственный департамент США официально прокомментировал последние политические развития в Армении.

«Мы заметили, что в Ереване и других городах Армении проходят акции протеста. Тысячи граждан Армении вышли на улицы, чтобы реализовать свое право на свободное волеизъявление и проведение собраний.

Мы внимательно следим за митингами, проходящими в центре Еревана и других городах Армении. Нас воодушевляет проявление уважительного и ответственного поведения большинством протестующих и сотрудниками полиции в течение этих нескольких дней.

Однако мы обеспокоены сообщениями о редких стычках между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими, в результате чего есть пострадавшие. Призываем стороны проявить сдержанность и избегать какой-либо напряженности или насильственных действий»,- говорится в заявлении Госдепа США.

В Ереване уже 6-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, перекрыло несколько улиц в городе. А вечером того же дня на Площади Республики в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, по итогам которого было решено на ночь разойтись по домам, а утром 18 апреля вновь собраться на Площади Франции. В ночь на 18 апреля в центре города произошли столкновения между полицией и неизвестными молодыми людьми, которые швыряли камни, ломали светофоры и т.д. Пашинян заявил, что эти люди не имеют отношения к движению и являются провокаторами.