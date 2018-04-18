Президент Арцаха и Каспршик обсудили ситуацию на линии соприкосновения в НКР

PanARMENIAN.Net - 17 апреля президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.

17 апреля министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика. Стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. В этом контексте была подчеркнута важность поддержания стабильности в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

В ходе встречи был затронут также ряд вопросов, касающихся мониторингов, проводимых офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.