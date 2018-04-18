В Ереване протестующие против премьерства Саргсяна проводят марш по улицам города (Обновляется)

PanARMENIAN.Net - В Ереване участники акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна утром 18 апреля собрались на перекрытой несколько дней Площади Франции.

Оттуда демонстранты во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, направились к резиденции новоизбранного премьера страны на охраняемом полицией проспекте Баграмяна.

12:45 После окончания митинга у ЕГУ демонстранты продолжают марш по улице Алека Манукяна, на которой расположены и другие вузы.

12:37 Пашинян во время собрания перед ЕГУ заявил, что 18 апреля в 19:00 по местному времени на Площади Республики начнется большой митинг оппозиционног движения. Об пригласил студентов присоединиться.

12:22 Демонстранты собрались перед главным корпусом ЕГУ, Пашинян начал свою речь.

12:18 Пашинян заявил, что планируется провести небольшое собрание перед ЕГУ.

12:10 Участники акции дошли до Ереванского государственного университета. Они выкрикивают: «Студенческая забастовка», и призывают учащихся присоединиться к ним.

11:58 Демонстранты во главе с Пашиняном проходят по улице Корюна и призывают людей присоединиться к ним.

11:33 Полицейские окружили Площадь Франции.

11:31 Полиция подвергла приводу ряд демонстрантов с Площади Франции.

11:21 Демонстранты маршем двигаются в сторону проспекта Маштоца. Пашинян призвал людей в маске снять их.

«Договорились, что в нашем марше не будут принимать участие люди в масках», - заявил Пашинян.

11:01 По призыву Пашиняна демонстранты начали блокировать проспект Баграмяна.

10:57 Пашинян заявил об окружении резиденции премьера.

В Ереване уже 6-й день проходят акции протеста против премьерства Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с Пашиняном перекрыло несколько улиц в городе. А вечером того же дня на Площади Республики в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, по итогам которого было решено на ночь разойтись по домам, а утром 18 апреля вновь собраться на Площади Франции. В ночь на 18 апреля в центре города произошли столкновения между полицией и неизвестными молодыми людьми, которые швыряли камни, ломали светофоры и т.д. Пашинян заявил, что эти люди не имеют отношения к движению и являются провокаторами.