В Ереване протестующие против премьерства Саргсяна проводят марш по улицам города (Обновляется)
18 апреля 2018 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване участники акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна утром 18 апреля собрались на перекрытой несколько дней Площади Франции.
Оттуда демонстранты во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, направились к резиденции новоизбранного премьера страны на охраняемом полицией проспекте Баграмяна.
12:45 После окончания митинга у ЕГУ демонстранты продолжают марш по улице Алека Манукяна, на которой расположены и другие вузы.
12:37 Пашинян во время собрания перед ЕГУ заявил, что 18 апреля в 19:00 по местному времени на Площади Республики начнется большой митинг оппозиционног движения. Об пригласил студентов присоединиться.
12:22 Демонстранты собрались перед главным корпусом ЕГУ, Пашинян начал свою речь.
12:18 Пашинян заявил, что планируется провести небольшое собрание перед ЕГУ.
12:10 Участники акции дошли до Ереванского государственного университета. Они выкрикивают: «Студенческая забастовка», и призывают учащихся присоединиться к ним.
11:58 Демонстранты во главе с Пашиняном проходят по улице Корюна и призывают людей присоединиться к ним.
11:33 Полицейские окружили Площадь Франции.
11:31 Полиция подвергла приводу ряд демонстрантов с Площади Франции.
11:21 Демонстранты маршем двигаются в сторону проспекта Маштоца. Пашинян призвал людей в маске снять их.
«Договорились, что в нашем марше не будут принимать участие люди в масках», - заявил Пашинян.
11:01 По призыву Пашиняна демонстранты начали блокировать проспект Баграмяна.
10:57 Пашинян заявил об окружении резиденции премьера.
В Ереване уже 6-й день проходят акции протеста против премьерства Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с Пашиняном перекрыло несколько улиц в городе. А вечером того же дня на Площади Республики в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, по итогам которого было решено на ночь разойтись по домам, а утром 18 апреля вновь собраться на Площади Франции. В ночь на 18 апреля в центре города произошли столкновения между полицией и неизвестными молодыми людьми, которые швыряли камни, ломали светофоры и т.д. Пашинян заявил, что эти люди не имеют отношения к движению и являются провокаторами.
Самое значимое
9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Partner news
Последние новости
Роскомнадзор может заблокировать Facebook Жаров призвал не загадывать на отдаленную перспективу и выразил надежду, что его слова о блокировке «станут еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства»
Мониторинг ОБСЕ в Карабахе прошел в соответствии с намеченным графиком С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик
Полиция РА призвала прекратить митинги: «Ответственность за последствия понесут организаторы» Полиция отмечает, что вопреки многочисленным заявлениям и предупреждениям полиции организаторы собрания «продолжают противоправные действия»
ЧП в школе Башкирии: Ученик ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар Кроме того, заведено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних