Путин поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера РА

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента РАСержа Саргсяна со вступлением в должность премьер-министра Армении. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначение на этот ответственный пост подтверждает Ваш высокий политический авторитет, а также широкую поддержку курса реформ, направленного на эффективное решение социально-экономических задач, стоящих перед Арменией. Уверен, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Со своей стороны хотел бы подтвердить заинтересованность в тесной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня»,- говорится в поздравлении.

Позже по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Саргсяном. Путин вновь тепло поздравил Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении и пожелал успехов на этой высокой государственной должности. С обеих сторон была подчеркнута важность дальнейшего развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям.

Парламент Армении 17 апреля избрал премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. По итогам голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17.