Путин поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера РА
18 апреля 2018 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента РАСержа Саргсяна со вступлением в должность премьер-министра Армении. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Назначение на этот ответственный пост подтверждает Ваш высокий политический авторитет, а также широкую поддержку курса реформ, направленного на эффективное решение социально-экономических задач, стоящих перед Арменией. Уверен, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Со своей стороны хотел бы подтвердить заинтересованность в тесной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня»,- говорится в поздравлении.
Позже по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Саргсяном. Путин вновь тепло поздравил Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении и пожелал успехов на этой высокой государственной должности. С обеих сторон была подчеркнута важность дальнейшего развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям.
Парламент Армении 17 апреля избрал премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. По итогам голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17.
Самое значимое
Сторонник президента США Дональда Трампа Тарханян, в свою очередь, сказал, что армяне также были убиты, поскольку у них не было оружия для самообороны
Многие немецкие офицеры стали свидетелями и писали о массовых убийствах в письмах своим семьям.
С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола, посвященного вспышке насилия в Карабахе в 2016 году
По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Кочарян поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера Армении Кочарян поздравил Саргсяна с избранием и назначением на должность главы армянского правительства
Роскомнадзор может заблокировать Facebook Жаров призвал не загадывать на отдаленную перспективу и выразил надежду, что его слова о блокировке «станут еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства»
Полиция РА призвала прекратить митинги: «Ответственность за последствия понесут организаторы» Полиция отмечает, что вопреки многочисленным заявлениям и предупреждениям полиции организаторы собрания «продолжают противоправные действия»
ЧП в школе Башкирии: Ученик ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар Кроме того, заведено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних