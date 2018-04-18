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Армения и РФ договорились о составе сил и средств в объединенной системе ПВО на Кавказе

Армения и РФ договорились о составе сил и средств в объединенной системе ПВО на Кавказе
18 апреля 2018 - 11:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия и Армения договорились о составе войск в Объединенной региональной системе ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Документ был подписан начальниками генеральных штабов вооруженных сил РФ и Армении и направлен на утверждение главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и министру обороны Армении Вигену Саргсяну, пишет «Ъ».

«Продолжается согласование документов о создании объединенных региональных систем ПВО России и Киргизии, а также России и Таджикистана»,— рассказал журналистам начальник главного штаба — первый заместитель главкома воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным двумя странами 30 ноября 2016 года, к основным задачам объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на следующие пятилетние периоды.

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Kommersant.ru: Россия и Армения договорились о составе сил и средств в объединенной системе ПВО на Кавказе
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