«Коммерсант»: В 2018 году Белоруссия поставит Азербайджану 10 РСЗО «Полонез»
18 апреля 2018 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2018 году Белоруссия планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез». Об этом рассказал источник, близкий к Минобороны Белоруссии, передает «Ъ».
Вероятным заказчиком системы называется Азербайджан: министр обороны этой страны уже посещал Белоруссию, где знакомился с технологией производства РСЗО.
Источники издания говорят, что такой контракт будет негативно воспринят в Армении, но находящиеся там оперативно-тактические системы «Искандер» должны сыграть сдерживающий фактор в армяно-азербайджанских отношениях.
Близкий к Минобороны Белоруссии источник заявил, что первый твердый контракт подразумевает передачу десяти комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.). Юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы».
Раскрывать имя заказчика источник отказался, однако два топ-менеджера предприятий российской оборонной промышленности говорят, что речь идет об Азербайджане. В МИД страны не стали комментировать изданию эту информацию.
Готовящийся контракт можно вполне рассматривать как «несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов «Искандер» в Армению», считает военно-дипломатический источник издания.
Главный редактор журнала Moscow Defense Brief Михаил Барабанов соглашается, что данную закупку можно расценивать как ответ на закупку Арменией «Искандеров», но подчеркивает, что с учетом наличия в «Полонезе» китайских ракет этот контракт является успехом, скорее, китайской оборонки.
Проект «Полонез» начал реализовываться на фоне длившихся с 2012 года разногласий Москвы и Минска о поставке Белоруссии оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Это оружие было нужно президенту Александру Лукашенко в качестве ответной меры на «активизацию некоторых сил». Но Россия была согласна передислоцировать ОТРК в Белоруссию только вместе с боевыми расчетами ВС РФ. Не получив желаемого, Лукашенко поручил создать свою систему, не уступающую по своим возможностям «Искандеру».
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