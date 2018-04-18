ЧП в школе Башкирии: Ученик ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар
18 апреля 2018 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту происшествия в школе Стерлитамака, где 17-летний ученик ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар.
«В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц», — говорится в сообщении на сайте ведомства, пишет RT.
Кроме того, заведено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Установлено, что ранее по поводу агрессивного поведения подростка в органы профилактики уже поступали обращения.
В Минздраве Башкирии заявили, что четыре человека доставлены в больницу после инцидента.
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