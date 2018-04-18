Полиция РА призвала прекратить митинги: «Ответственность за последствия понесут организаторы»

PanARMENIAN.Net - Сторонники и участники стартовавших 13 апреля незаконных митингов в Ереване продолжают последовательно своими действиями препятствовать реализации прав и свобод других лиц, естественному ходу деятельности государственных органов и организаций. Об этом говорится в заявлении полиции Армении.

«Ко всем подобным действиям полиция Армении до сих пор проявляла терпимость, пытаясь посредством многочисленных заявлений предотвратить противоправные деяния. Эти собрания уже сопровождались многочисленными массовыми беспорядками, в ходе которых применением насилия к лицам, уничтожением и нанесением урона имуществу были поставлены под угрозу жизнь и здоровье граждан, общественная безопасность», - говорится в заявлении.

Полиция отмечает, что вопреки многочисленным заявлениям и предупреждениям полиции организаторы собрания «продолжают противоправные действия».

Полиция Армении призывает организаторов собрания «прекратить противоправные действия, в противном случае ответственность за все последствия осуществляемых Полицией соразмерных действий по разгону собрания и применение при необходимости соразмерных средств правового воздействия ляжет на организаторов».

В Ереване уже 6-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, перекрыло несколько улиц в городе. А вечером того же дня на Площади Республики в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, по итогам которого было решено на ночь разойтись по домам, а утром 18 апреля вновь собраться на Площади Франции. В ночь на 18 апреля в центре города произошли столкновения между полицией и неизвестными молодыми людьми, которые швыряли камни, ломали светофоры и т.д. Пашинян заявил, что эти люди не имеют отношения к движению и являются провокаторами.