В Кремле надеются, что в Армении «все будет в рамках закона»
18 апреля 2018 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Кремле наблюдают за тем, что происходит в Армении, надеются, что все будет в рамках закона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении и, собственно, главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следит ли Кремль за тем, что происходит в Ереване, пишет РИА Новости.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин 17 апреля направил поздравительную телеграмму Сержу Саргсяну.
Парламент Армении 17 апреля избрал премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. По итогам голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17.
«Вечером, достаточно поздно, он позвонил ему по телефону и поздравил его с избранием главой кабинета министров. Безусловно, состоялся обмен мнениями», — добавил Песков.
В Ереване уже 6-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, перекрыло несколько улиц в городе. А вечером того же дня на Площади Республики в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, по итогам которого было решено на ночь разойтись по домам, а утром 18 апреля вновь собраться на Площади Франции. В ночь на 18 апреля в центре города произошли столкновения между полицией и неизвестными молодыми людьми, которые швыряли камни, ломали светофоры и т.д. Пашинян заявил, что эти люди не имеют отношения к движению и являются провокаторами.
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