Лапшин об «игрушечной революции в Ереване»: Среди митингующих не хватало только самого Саргсяна

PanARMENIAN.Net - Находящийся с визитом в Ереване российско-израильский блогер Александр Лапшин в своем блоге в ЖЖ описал митинги в столице Армении, направленные против премьерства бывшего врезидента Сержа Саргсяна.

«Людей было много и абсолютное большинство из них были молодыми пацанами и девчонками, для которых «революция» - это было не более, чем возможность самовыражения. Ребята шли, многие обнимались, целовали своих девочек и дарили им цветы, слышался смех и в целом настроение было хорошее. Ереванцы и туристы охотно фотографировались на фоне громадных шахмат, которыми перегородили улицу Абовяна. Добавим к этому замечательную погоду, красивый город и получаем игрушечную революцию, которая помешала, разве что, автолюбителям, которые два дня не могли добраться до работы из-за баррикад в центре города. Не хватало только самого Саргсяна среди митингующих против... Саргсяна. А почему бы и нет? Он человек с чувством юмора, я так думаю»,- описал происходящее Лапшин.

По его словам, люди просто устали он затянувшегося застоя и хотят что-то изменить, «но не вполне понимают, что именно изменить и каким образом».

«На Площади Республики тусила молодежь. Происходящее напоминало праздник, что-то вроде Дня Независимости, ну, или даже День Победы. Если бы я не знал, что у нас революция на дворе, то подумал бы, что это веселый праздник»,- написал блогер.

Он описал баррикады улиц, настроение митингующих, перекрытое движение по городу, полицейских и атмосферу в целом.

«Ереван - ты классный! И ереванцы отличные ребята!» - подытожил Лапшин.

В Ереване уже 6-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Утром 17 апреля оппозиционное движение во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, перекрыло несколько улиц в городе. А вечером того же дня на Площади Республики в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, по итогам которого было решено на ночь разойтись по домам, а утром 18 апреля вновь собраться на Площади Франции. В ночь на 18 апреля в центре города произошли столкновения между полицией и неизвестными молодыми людьми, которые швыряли камни, ломали светофоры и т.д. Пашинян заявил, что эти люди не имеют отношения к движению и являются провокаторами.