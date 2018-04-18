В США у самолета взорвался двигатель, осколки попали в салон: Пассажира засосало в иллюминатор
18 апреля 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В США рейс 1380 авиакомпании Southwest Airlines из Нью-Йорка в Даллас совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфия. У Boeing 737-700 примерно через 20 минут после взлета взорвался левый двигатель на высоте около 10 тысяч метров. На борту находились 144 пассажира и пять членов экипажа.
После взрыва двигателя осколки пробили фюзеляж и разбили иллюминатор. Одну из пассажирок, сидевшую возле окна, ранило и затянуло в окно из-за разгерметизации салона, пишет TJ.
По словам пассажиров, они несколько минут затаскивали ее обратно в салон, так как из-за резкого снижения произошли сильные перепады давления.Пассажиры рассказали, что затянутую в иллюминатор женщину звали Дженнифер Риордан, она выпала из самолета почти до талии. Ее всю в крови вытащили из иллюминатора, несколько пассажиров, включая медсестру, больше 20 минут делали ей массаж сердца и искусственное дыхание.
Очевидцы рассказали, что когда пассажирку вытащили из иллюминатора, один из мужчин заткнул его своей спиной, чтобы сохранить давление.
Пока Национальный совет по безопасности на транспорте не раскрыл подробностей, по расшифровкам переговоров известно, что пилоты сохраняли спокойствие и докладывали обо всех действиях.По данным Gizmodo, одной из пилотов была Тамми Джо Шультс, она приветствовала пассажиров на выходе из самолета. В 80-е она стала одной из первых пилотов истребителей «Хорнет» в ВМС США. Вместе с коллегами Шультс выступала за расширение возможностей для женщин в авиации и активно оспаривала дискриминацию в военных структурах.
Вскоре после приземления представители города и мэр Альбукерке, откуда родом Риордан, подтвердили её гибель.
Во время посадки в самолете сильно пахло гарью и стоял дым, но не было открытого огня. Пилот совершила экстренную посадку в аэропорту Филадельфия: пожарные облили пеной двигатели и крылья Boeing 737-700, пассажиров эвакуировали. По данным СМИ, один человек погиб, около семи получили ранения осколками, еще один перенес сердечный приступ.
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