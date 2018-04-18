Карен Карапетян стал первым вице-премьером Армении
18 апреля 2018 - 18:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян назначен первым вице-премьером Республики Армения.
Соответствующий указ президент Армении Армен Саркисян подписал 18 апреля.
Другими указами прездента Ваче Габриелян назначен вице-премьер-министром Армении, а Армен Геворкян освобожден от должности руководителя аппарата президента Армении и назначен вице-премьером РА.
Согласно другому указу Армена Саркисяна, Вардан Макарян назначен временно исполняющим обязанности руководителя аппарата президента РА.
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9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
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