Минобороны Арцаха: Сведения о ранении мирных азербайджанцев армянской стороной - дезинформация

PanARMENIAN.Net - Распространенная 18 апреля министерством обороны Азербайджана информация о том, что якобы в результате обстрела армянских ВС села Гиямеддин Агджабединского района Азербайджана был ранен 27-летний мирный житель, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что передовые подразделения АО НКР строжайше соблюдают режим перемирия.

18 апреля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в северо-восточном направлении Гадрутского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.