Спилберг впервые в своей карьере спродюсирует фильм о супергерое
18 апреля 2018 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Режиссер Стивен Спилберг впервые в своей карьере спродюсирует кино о супергерое – эта честь выпала Черному Ястребу из вселенной DC.
Персонаж появился в 1941 году, он возглавляет эскадрон «Черный ястреб» – группу элитных пилотов времен Второй мировой войны. В 40-е годы «Черный Ястреб» был одним из самых продаваемых комиксов, уступая в популярности только «Супермену».
Amblin Entertainment (компания Спилберга) объединит усилия с кинокомпанией Warner Bros., для которой тот недавно снял «Первому игроку приготовиться», пишет GQ.
За сценарий будет отвечать Дэвид Кепп, стоящий за фильмами «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».
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