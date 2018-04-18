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В Ереване демонстранты собрались на Площади Республики: Стартует митинг

В Ереване демонстранты собрались на Площади Республики: Стартует митинг
18 апреля 2018 - 19:33 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ереване уже 6-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Утром 18 апреля было решено, что в 19:00 по местному времени демонстранты во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, соберутся на Площади Республики в центре Еревана.

После 2-часового перерыва у зданий мэрии города и МИД Армении демонстранты маршем прошли по улицам, ведущим к Площади Республики, и почти в назначенное время прибыли на место.

По состоянию на 19:30, на площади собрались несколько тысяч человек, с ними Николь Пашинян

Вечером 17 апреля на Площади Республики в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, по итогам которого было решено на ночь разойтись по домам, а утром 18 апреля вновь собраться на Площади Франции. В ночь на 18 апреля в центре города произошли столкновения между полицией и неизвестными молодыми людьми, которые швыряли камни, ломали светофоры и т.д. Пашинян заявил, что эти люди не имеют отношения к движению и являются провокаторами.

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