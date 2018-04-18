Эрдоган назначил досрочные выборы президента Турции

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня. Об этом глава государства заявил 18 апреля по итогам встречи с главой Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели.

Изначально они были назначены на ноябрь 2019 года, после них должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017-го. Встреча между турецким лидером и Бахчели продлилась полчаса, пишет Lenta.ru со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Переговоры между ними состоялись на следующий день после того, как лидер ПНД призвал провести выборы досрочно, поскольку «в сложившихся обстоятельствах Турции тяжело ждать очередных выборов 3 ноября 2019-го».

ПНД считается союзником правящей Партии справедливости и развития. Недавние опросы общественного мнения показали, что Эрдогана поддерживают 44 процента избирателей, что значительно ниже необходимо показателя в 51 процент.

В настоящее время турецкие власти решают вопрос о том, допускать ли образованную в октябре 2017 года партию İyi Parti («Хорошая партия») до участия в выборах. Согласно турецким законам, она является слишком молодой для этого. «Хорошая партия» была создана бывшим депутатом от Партии националистического движения Мерал Акшенер. Политтехнологи прочат ей до 20 процентов голосов избирателей.

16 апреля 2017 года в Турции прошел референдум. Граждане страны проголосовали за внесение изменений в 18 статей основного закона, предполагающие усиление президентской власти.