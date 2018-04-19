В Ереване митингующие продолжают марш по главным улицам города (Обновляется)

PanARMENIAN.Net - В Ереване уже 7-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.

10:40 Митингующие маршем прошлись по улице Ханджяна и дошли до проспекта Аршакуняц. Их сопровождает полиция.

10:20 После обращений к полицейским и сотрудникам госучреждения Пашинян повел соратников по улицам города.

09:38 Пашинян обратился к полицейским с призывом примкнуть к движению.

09:25 К окружившим третий корпус правительственного здания подошел сам Пашинян с остальными демонстрантами.

09:18 Полиция окружила вход к зданию, работники госучреждения смогли войти.

08:55 Им это на время удалось, однако потом полиция расчистила вход в здание иподвергла приводунескольких активистов.

08:30 Часть митнигующих отделилась от остальных и попыталась перекрыть вход в третий корпус правительственного здания.

19 апреля состоится первое заседание правительства во главе с новым премьер-министром Сержем Саргсяном. Обычно заседания начинаются в 11:00, однако Пашинян заявил, что первое заседание перенесено на 17:00.