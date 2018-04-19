В Ереване митингующие продолжают марш по главным улицам города (Обновляется)
19 апреля 2018 - 09:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване уже 7-й день проходят акции протеста против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
19 апреля, в 08:00 по местному времени, участники акции во главе с лидером «Гражданского договора», руководителем парламентской фракции оппозиционного блока «Елк» Николом Пашиняном, возглавляющим оппозиционное движение, собрались на Площади Республики, как и было объявлено вечером 18 апреля на митинге. Демонстранты планируют перекрыть доступ к правительственным зданиям, чтобы парализовать работу госучреждений.
10:40 Митингующие маршем прошлись по улице Ханджяна и дошли до проспекта Аршакуняц. Их сопровождает полиция.
10:20 После обращений к полицейским и сотрудникам госучреждения Пашинян повел соратников по улицам города.
09:38 Пашинян обратился к полицейским с призывом примкнуть к движению.
09:25 К окружившим третий корпус правительственного здания подошел сам Пашинян с остальными демонстрантами.
09:18 Полиция окружила вход к зданию, работники госучреждения смогли войти.
08:55 Им это на время удалось, однако потом полиция расчистила вход в здание иподвергла приводунескольких активистов.
08:30 Часть митнигующих отделилась от остальных и попыталась перекрыть вход в третий корпус правительственного здания.
19 апреля состоится первое заседание правительства во главе с новым премьер-министром Сержем Саргсяном. Обычно заседания начинаются в 11:00, однако Пашинян заявил, что первое заседание перенесено на 17:00.
Самое значимое
9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА в СКК. им Карена Демирчяна Армен Саркисян с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения
Соответствующий указ действующий президент Армении Серж Саргсян подписал 5 апреля
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Ларс фон Триер после 7 лет «изгнания» вернется на Каннский кинофестиваль Конфликт между режиссером и организаторами фестиваля случился в 2011 году
В Ереване полиция подвергла приводу 100 митингующих Как в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил сотрудник пресс-службы полиции Армении Зарзанд Габриелян, по состоянию на 13:30 (по Еревану), задержаны 100 участников акции
Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в Швейцарии Американский телеканал уточняет, что окончательное решение еще не принято
BBC: Многотысячные протесты в Армении не утихают Протестующие, по большей части молодежь, в ходе многочасового шествия останавливались у зданий госучреждений, а иногда усаживались поперек дороги, пытаясь перекрыть автомобильное движение