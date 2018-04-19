Цукерберга пригласили выступить в Европарламенте из-за скандала об утечке данных
19 апреля 2018 - 10:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг приглашен выступить в Европарламенте в связи со скандалом вокруг утечки данных своих пользователей. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
По ее словам, этот случай слишком важный, чтобы «просто так просмотреть его». Юрова рекомендовала Цукербергу принять приглашение. Руководство компании пока не прокомментировало заявление еврокомиссара, пишет Deutsche Welle.
Ранее Цукерберг в течение двух дней на протяжении десяти часов отвечал на вопросы американских парламентариев.
В конце апреля в Сан-Франциско должна состояться встреча руководителя Facebook и еврокомиссара Андруса Ансипа.
Несколько лет назад компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию. Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.
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